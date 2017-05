Einem unbestätigten Bericht des Wall Street Journals plant Nintendo eine Mobile-Umsetzung zum The Legend of Zelda-Franchise. Weitere Details sind aber noch nicht bekannt.

Wird die Mobile-Umsetzung auch mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild kompatibel sein?

Nintendo plant offenbar weiterhin, die neue Mobile-Sparte weiter auszubauen. Wie das Wall Street Journal berichtet, soll neben dem geplanten Animal Crossing-Ableger auch das Mobile-Debüt von The Legend of Zelda in Planung sein. Der Bericht beruft sich auf Personen, die Nintendo nahe stehen, eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht.

Noch bleibt unklar, in welcher Form das The Legend of Zelda-Franchise auf mobile Geräte geholt werden soll. Denkbar wäre ein eigens entworfener Ableger wie bei Super Mario Run, aber auch eine Portierung wäre möglich. Auch über das mögliche Preismodell gibt es aktuell keine weiteren Informationen.

Das Zelda-Mobilespiel soll auf die oben genannte Animal Crossing-Umsetzung folgen, die für einen Release in der zweiten Jahreshälfte angesetzt ist. Wir haben bei Nintendo nachgefragt und geben euch gegebenenfalls ein Update.

Könnt ihr euch ein Zelda-Spiel für iOS & Android vorstellen?