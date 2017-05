Level-5 dürfte vor allem Nintendo 3DS-Fans ein Begriff sein, stammen doch bekannte Serien wie Professor Layton, Yo-Kai Watch oder Inazuma Eleven von dem Studio.

Nachdem die Entwickler keinen einzigen Titel für die Wii U herausbrachten, arbeiten sie bereits an mindestens einem Spiel für die Nintendo Switch. Das verriet der CEO Akihiro Hino in einem Interview mit Nikkei Trendy (Übersetzung via Gematsu):

"And while I can't say the content quite yet, we're working on game(s) that support (Switch)."