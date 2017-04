Legt Nintendo Mario & Luigi: Superstar Saga neu auf? Auf dem Server des 3DS eShop hat ein Hacker angeblich Hinweise gefunden.

Kommen Mario & Luigi auf den 3DS zurück?

Bringt Nintendo eine Neuauflage des GBA-Titels Mario & Luigi: Superstar Saga für den Nintendo 3DS? Das behauptet zumindest der in der Szene bekannte Hacker SciresM, der auf den eShop-Servern einen Eintrag für Mario & Luigi: Superstar Saga DX gefunden haben will.

SciresM postete auf Twitter die Datenbank-ID des Spiels, ebenso wie die des 3DS-Titels Ever Oasis. Weitere Informationen gibt es allerdings nicht. So bleibt auch fraglich, ob das Spiel, wenn überhaupt, auch für die Switch erscheint. Sollte an diesem Gerücht etwas dran sein, könnte schon bald eine offizielle Ankündigung folgen.

Ganz unwahrscheinlich ist es nicht, schließlich hat der Konzern kürzlich mit der Vorstellung des New 2DS XL gezeigt, dass er seine Handheld-Sparte noch unterstützt.

Pretty excited for 00040000001A4800 (Ever Oasis) and 00040000001B8F00 (Mario & Luigi: Superstar Saga DX). — Michael (@SciresM) April 29, 2017

Würdet ihr euch auf ein Remake oder Remaster von Mario & Luigi: Superstar Saga freuen?