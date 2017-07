Einem aktuellen Bericht zufolge werden keine Singleplayer-DLCs zu Mass Effect: Andromeda erscheinen. EA gibt sich zurückhaltend: In Sachen DLCs habe man keine Neuigkeiten zu verkünden.

Mass Effect: Andromeda blickt einer ungewissen Zukunft entgegen.

Mass Effect: Andromeda hält seine Fans in Atem: In der vergangenen Woche verbreitete sich das Gerücht, ein Singleplayer-DLC zu Mass Effect: Andromeda sei eingestellt worden. Wenig später entlarvte Mass Effect-Entwickler BioWare den Ursprung des Gerüchts als Fake, wollte sich aber nicht zum Thema DLCs äußern - zumindest offiziell. Denn kurz darauf meldete der zuverlässige Spielejournalist Jason Schreier unter Berufung auf mehrere Insider-Quellen, dass es zu Mass Effect: Andromeda tatsächlich keine Singleplayer-DLCs geben werde.

Die Kollegen von Gamesradar nahmen diese Situation zum Anlass, um beim Publisher Electronic Arts nachzuhaken. Doch dort wiegelt man ab. Zum Thema DLCs gebe es aktuell keine Neuigkeiten.

Mass Effect: Andromeda-Fans fordern DLCs per Petition

Dabei wäre es für EA und BioWare an der Zeit, sich konkret zu möglichen Singleplayer-Inhalten für Mass Effect: Andromeda zu äußern. Der Epilog des Spiels deutet eine Story-Erweiterung an, die die Quarianer in den Mittelpunkt rückt. Zudem verwies eine der Apex-Missionen des Multiplayers kürzlich auf die Weltraumnomaden.

Fans von Mass Effect: Andromeda organisieren sich inzwischen sogar, um EA und BioWare zum Einlenken zu bewegen. So sammeln sich Spieler in einem BioWare-Fanforum unter dem Hashtag #SavetheQuarians oder fordern DLCs per Petition. Ihre Hoffnungen ruhen auf dem 8. Juli, denn dann hält BioWare im Rahmen der Montreal Comic Con ein Panel zu Mass Effect: Andromeda ab.

Die Zukunft der Mass Effect-Reihe ist ungewiss

Fans sorgen sich allerdings nicht nur um mögliche DLCs zu Andromeda, sondern sogar um die Zukunft der gesamten Reihe. Im Mai 2017 berichtete Kotaku-Autor Schreier, dass die Mass Effect-Serie auf Eis liege, Andromeda aber weiter Support erhalte. Nach dem Release von Mass Effect: Andromeda durchlief Entwickler BioWare Montreal einschneidende Umstrukturierungsmaßnahmen: Ein großer Teil des Teams arbeitet aktuell an anderen BioWare- und EA-Projekten wie Anthem und Star Wars: Battlefront 2, die übrigen Entwickler pflegen Andromeda. Hierbei soll allerdings der Multiplayer im Fokus stehen.

Wenige Wochen später folgte ein Report von Schreier, demzufolge der Großteil von Mass Effect: Andromeda in rund 18 Monaten entstanden sei. Als Grund nennen anonyme Entwicklerquellen eine von Problemen geplagte Entwicklungsgeschichte.

