Zum Launch wurde Mass Effect: Andromeda kräftig kritisiert und selbst Fans der Sci-Fi-Reihe sind sich uneins darüber, ob der neue Ableger nun gelungen ist oder nicht. Falls ihr euch jetzt ein für alle Mal ein Bild davon machen wollt, was Mass Effect: Andromeda zu bieten hat und wie BioWare das RPG mit den zahlreichen Patches auf den Weg gebracht hat, bekommt ihr nun die perfekte Gelegenheit dazu.

Die kostenlose Trial-Version, mit der sich Origin Access-Mitglieder volle zehn Stunden in Mass Effect: Andromeda herumtreiben konnten, kommt jetzt nämlich auch auf die Konsolen. Auf Twitter gab das Mass Effect-Team bekannt, dass die Trial-Version ab sofort in vollem Umfang auf allen Plattformen verfügbar ist.

Fight for a new home in a dangerous galaxy. The Mass Effect: Andromeda Trial is now available on all platforms! pic.twitter.com/t4r2kvyenc