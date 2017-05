Am Abend des 10. Mai 2017 hat BioWare das neue Update 1.06 für Mass Effect: Andromeda veröffentlicht. Die vollständigen Patch Notes sind nun verfügbar.

Gestern erschien ein neues Update für Mass Effect: Andromeda.

Patch 1.06 und die Patch Notes zum Update für Biowares Rollenspiel Mass Effect: Andromeda sind nun verfügbar.

Die Entwickler geben bekannt, dass an einer "Verbesserung unserer Filmsequenzen" gearbeitet wurde. Was genau verbessert wurde, wird nicht gesagt, aber die Änderungen sollen sich "vor allem in den ersten Stunden des Spiels" bemerkbar machen. Neben der Erhöhung der Leistung und der Stabilität wurde auch ein Bug entfernt, bei dem SAM Ryder wiederholt gemeldet hat, er habe eine neue E-Mail erhalten – auch wenn dies nicht der Fall war.

Ebenfalls neu: Dialog-Optionen werden nicht länger ausgegraut, wenn ein Charakter noch neue Dinge zu sagen hat. Besitzer der Deluxe oder Super Deluxe Edition erhalten außerdem zwei eigene Nomad-Skins, ein neues Pathfinder-Freizeitoutfit und ein exklusives Multiplayer-Pack mit einer hohen Chance auf ein ultra-seltenes Objekt.

Die vollständigen Patch Notes