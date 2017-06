Mit dem Patch 1.08 kommen einige große Neuerungen in Mass Effect: Andromeda. Unter anderem gibt es eine neue Romance Option für Scott Ryder und Änderungen am Character Creator.

Jaal kann in Mass Effect: Andromeda nun auch mit Scott eine Beziehung führen.

Zu den Punkten, die an Mass Effect: Andromeda kritisiert wurden gehörte unter anderem der Mangel an gleichgeschlechtlichen Liebes-Optionen für Scott Ryder, die männliche Version des Hauptcharakters. Der neueste Patch, der auf den Namen Patch 1.08 hört, wird das ändern.

Zu den Neuerungen, die BioWare für das aktuelle Update ankündigte, gehört ab sofort die Möglichkeit, auch als Scott Ryder eine Beziehung mit dem Begleiter Jaal eingehen zu können. Bisher konnte nur Sara Ryder eine Liebschaft mit dem Alien beginnen. Als Grund für diese gravierende Änderung nannte BioWare den Wunsch vieler Fans, eine gleichgeschlechtliche Liebesoption innerhalb des eigenen Squads haben zu können. Zudem sei das Geschlechterverständnis der Rasse der Angara bekanntlich fließend, weshalb es Sinn ergeben hätte, dass Jaal auch an Scott Interesse haben könne.

Das dürfte wohl eine der gravierendsten Änderungen von Patch 1.08 sein, aber auch ansonsten ändert sich einiges in Mass Effect: Andromeda, sowohl im Singleplayer als auch im Multiplayer. Besonders spannend dürften für Spieler die Änderungen am Character Editor sein. Ab sofort ist es unter anderem möglich, Ryders Aussehen an Bord der Tempest zu verändern. Ihr müsst also kein neues Spiel starten, wenn ihr mit dem Aussehen eures Charakters nicht mehr zufrieden seid. Mehr Optionen der Anpassung gibt es ebenfalls.

Bisher war es außerdem so, dass Vater Alec Ryder automatisch angepasst und verändert wurde, wenn ihr euch nicht für die Default-Version von Scott oder Sara Ryder entschieden habt. Mit Patch 1.08 gibt es die Option, die Default-Version von Alec zu wählen und die Zwillinge trotzdem anzupassen.

Patch-Notes für den Singleplayer

Ryders Aussehen kann jetzt an Bord der Tempest geändert werden

Die Optionen der Charaktererstellung wurden erweitert

Jaal kann jetzt eine romantische Beziehung mit Scott Ryder eingehen

Die Dialoge von Hainly Abrams wurden angepasst und der Fluss der persönlichen Informationen geändert, die sie Ryder mitteilt

Ein Problem mit den Nomad-Upgrades bei der Schildherstellungsmission wurde behoben

Nexus-Stufen und Kryokapselpunkte werden rückwirkend gewährt

Händler führen jetzt Waffenmods für Spieler der Stufen 60-71

Händler führen jetzt Waffenverbesserungen für die Feuermodi Automatik, Salve und Einzelschuss

Die Beschreibungen der Verbesserungen sind jetzt klarer formuliert

Das Plasma-Ladesystem funktioniert jetzt bei Schrotflinten wie vorgesehen

Die Strahlenemitter-Verbesserung führt jetzt dazu, dass Schusswaffen einen konstanten Strahl mit skaliertem Schaden verschießen, der auf dem Schaden pro Sekunde der Waffe basiert

[PC] Die Dolby Vision™-Technologie wird jetzt experimentell unterstützt

Patch-Notes für den Multiplayer