Wenn ein Spiel für die Xbox One X verbessert wird, soll davon auch dessen Performance auf der Xbox One S profitieren, sagt Albert Penello von Microsoft.

Xbox One X

Die Arbeit an unterschiedlichen Spiele-Versionen für Xbox One X und Xbox One S könnte letzten Endes dazu führen, dass eine der Versionen von der anderen beeinträchtigt und gewissermaßen zurückgehalten werde. Aber die Wirklichkeit stehe im starken Kontrast zu diesen Vermutungen, erklärt Microsofts Albert Penello gegenüber Gamasutra: Die Verbesserungen an einer Version lassen sich teilweise sogar übertragen.

"Es geschieht eine interessante Sache. Leute fragen mich: 'Wird die Xbox One von der One S zurückgehalten oder umgekehrt?' Und tatsächlich machen alle kleinen Änderungen, die wir an der Engine vornehmen und alle Verbesserungen der Entwickler-Tools die Entwicklung auf Xbox One S und der Xbox One X einfacher."

Bei Forza Motorsport 7 habe das beispielsweise dazu geführt, dass es jetzt auch in der Xbox One S-Version dynamisches Wetter gibt. Quasi als positiver Nebeneffekt der Arbeit an der Xbox One X-Version des Spiels.

"Jede kleinste Verbesserung an der Engine, um ein bisschen mehr Performance herauszukitzeln, macht auch deine Xbox One S-Engine besser."

Die Xbox One X kommt am 7. November 2017 auf den Markt.

