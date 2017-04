Microsoft hat neue Zahlen veröffentlicht: Xbox Live freut sich über mehr Nutzer, insgesamt wird auch mehr Gaming-Umsatz verzeichnet.

Die Xbox One S

Microsoft gibt die neuen Zahlen des letzten Fiskal-Vierteljahres bekannt, das am 31. März zu Ende gegangen ist. Demnach geht es der Xbox-Sparte gut: Der Gaming-Umsatz ist um 4 % auf 1,9 Milliarden US-Dollar gestiegen, obwohl die übergeordnete More Personal Computing-Sparte einen Umsatzrückgang von 7 % verzeichnet. (via: Gamespot)

Die monatlich aktiven Nutzer von Xbox Live sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 % auf 52 Millionen gestiegen, verteilt auf Xbox, PC und mobile Geräte. Die Zahlen sind im Vergleich zum Vierteljahr davor gesunken. Was zu erwarten war, da der Zeitraum die traditionell geschäftige Weihnachtszeit beinhaltete.

Der Umsatz durch Xbox-Software und -Services ist um 7 % gestiegen, aber Microsoft hat dazu (wie zu den Xbox One-Verkaufszahlen) keine genaueren Angaben gemacht. Alles in allem konnte Microsoft in dem Vierteljahr einen Umsatz von 22,1 Milliarden Dollar machen und hat 4,8 Milliarden eingenommen.

Was sagt ihr zu den Zahlen?