Seit knapp zwei Wochen läuft Die Mumie mit Tom Cruise und Sofia Boutella in den Kinos - und zwar recht erfolgreich. Trotzdem könnte der Film einen Verlust in Höhe von 95 Millionen US-Dollar machen.

Die Mumie - Der Film mit Tom Cruise und Sofia Boutella könnte sich für Universal zum Flop entwickeln.

Mit Die Mumie will das Filmstudio Universal das Dark Universe begründen - ein Filmuniversum rund um Frankensteins Braut, das Phantom der Oper und Co. Allerdings stehen die Pläne wohl unter keinem guten Stern. Denn obwohl das weltweite Einspielergebnis von Die Mumie laut Box Office Mojo nach rund zwei Wochen bei respektablen 294 Millionen US-Dollar liegt, soll sich der Film für Universal zum Verlustgeschäft entwickeln. Dies meldet das Branchenmagazin Deadline unter Berufung auf mehrere Quellen innerhalb der Filmindustrie.

Demnach soll Die Mumie letztlich auf ein weltweites Einspielergebnis von 375 Millionen US-Dollar kommen. Diese Prognose unterteilt sich in zwei Einnahmequellen. Während 75 Millionen US-Dollar auf den US-Markt entfallen, gehen die übrigen 300 Millionen US-Dollar auf die restlichen Märkte zurück.

Diesen Zahlen steht ein geschätztes Produktionsbudget von 345 Millionen US-Dollar gegenüber. Allein die Arbeiten am Film sollen 195 Millionen US-Dollar gekostet haben, Vertriebs- und Werbekosten schlagen in dieser Rechnung mit nochmals 150 Millionen US-Dollar zu Buche.

Schon an diesem Punkt halten sich Ein- und Ausgaben grob die Waage. Rechnet man beides gegen, kommt man auf ein vermeintliches Plus von 30 Millionen US-Dollar. Allerdings gilt zu beachten, dass natürlich nicht jeder eingenommene Dollar an Universal geht. So fließen laut Deadline in China nur 25 Prozent der Einnahmen an das Studio zurück.

Wie das Branchenmagazin weiter ausführt, spielt Transformers 5: The Last Knight eine zentrale Rolle für das finale Einspielergebnis von Die Mumie. Der Blockbuster von Michael Bay startet an diesem Wochenende in insgesamt 42 Märkten - darunter auch in China, Südkorea und Russland. China gewinnt im internationalen Filmgeschäfts zunehmend an Bedeutung, zusammen mit Südkorea und Russland bildet es zudem wichtige Märkte für Die Mumie. In Europa laufe der Film hingegen nur schleppend. Hinzu komme, dass Transformers 5: The Last Knight viele Imax-Leinwände für sich beanspruchen werde, wodurch er Die Mumie zusätzlich verdrängt.

Insgesamt soll Die Mumie einen Umsatz von 250 Millionen US-Dollar abwerfen. Durch die geschätzten Kosten in Höhe von 345 Millionen US-Dollar ergibt sich demnach ein Verlust von 95 Millionen US-Dollar.