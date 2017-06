Nach der offiziellen Ankündigung des SNES Classic Mini äußern sich Analysten zur Zukunft von Nintendo - und einer sieht das N64 Classic Mini bereits in trockenen Tüchern.

Das originale Nintendo 64 kam 1997 auf den Markt.

Eigentlich muss man kein Analyst sein, um auf die Idee zu kommen, dass Nintendo in absehbarer Zukunft womöglich auch ein N64 Mini in die Ladenregale schubst. Das gestern angekündigte SNES Mini sorgte bei den Spielern für noch lautere Jubelstürme als das NES Mini, dessen Lieferkontingent im vergangenen Jahr schneller leergefegt war, als so mancher F5 drücken konnte. Dass Nintendo irgendwann eine Mini-Variante des N64 nachliefert, liegt mehr als nahe.

SNES Mini - Nintendo kündigt Retro-Konsole an, 21 Spiele bestätigt

Nichtsdestotrotz: Die Analysten Patrick Joynt, Vize-Präsident des Global Consulting-Unternehmens Magid, und SuperData-Chef Joost van Dreunen sind genauso euphorisch wie wir (via GameSpot). Laut van Dreunen sei es Nintendo nach dem jüngsten Aufschwung gelungen, das Vertrauen seiner Investoren schnell wieder zurückgewinnen. Die Ankündigung des SNES Mini stelle nach dem E3 2017-Auftritt von Nintendo einen weiteren Höhepunkt für die Firma dar und sei gleichzeitig Indikator dafür, dass der Enthusiasmus um die Marke Nintendo wieder zurückgekehrt ist.

Bei dem SNES Mini schwingt aber nicht nur viel Jubel mit, sondern auch die Angst vor Lieferengpässen. Als das NES Mini im November 2016 erschien, konnte die Menge der verfügbaren Retro-Konsolen der großen Nachfrage kaum gerecht werden. Diesmal jedoch verspricht Nintendo "deutlich mehr" SNES Mini-Geräte produzieren zu wollen, die nach aktuellen Plänen aber nur vom 29. September 2017 bis zum Ende des Jahres verkauft werden sollen.

Analyst Patrick Joynt geht davon aus, dass das SNES Mini restlos ausverkauft sein wird. Deshalb, so vermutet er, stockt Nintendo die Menge der verfügbaren SNES Mini-Konsolen (samt NES Mini-Geräten) wieder auf, bevor sich das Unternehmen irgendwann später an die Veröffentlichung eines N64 Classic Mini mache.

Offiziell bestätigt ist das N64 Mini zwar noch nicht, dass der SNES Mini-Nachfolger im Herbst 2018 auf den Markt schwappt, ist aber sehr gut denkbar. Bevor wir aber an das N64 Mini denken, lassen wir uns doch noch einmal die harten Fakten des SNES Mini auf der Zunge zergehen: Die Mini-Konsole erscheint am 29. September 2017 zum Preis von 80 US-Dollar. Mit dabei sind zwei Controller, ein HDMI-Kabel, ein Ladekabel und 21 Klassiker samt EarthBound, Secret of Mana, Super Mario World und Star Fox 2, das ursprünglich eigentlich gar nicht erschienen ist. Die Liste mit allen 21 SNES Mini-Spielen findet ihr hier.

Welche Spiele wünscht ihr euch für das N64 Mini?