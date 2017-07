Naruto to Boruto: Shinobi Striker - Neues Naruto-Spiel für PS4 & Xbox One setzt auf 4-Spieler-Koop

In Naruto to Boruto: Shinobi Striker treten wir in Vierer-Teams online gegeneinander an. Der neue Gameplay-Trailer zeigt die Unterschiede zwischen den Klassen – und jede Menge actionlastige Ninja-Kämpfe.