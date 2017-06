Das Tuning wird in Need for Speed: Payback eine große Rolle spielen. Dank verschiedener Wagenklassen und Live Tuning-Slider stehen uns viele Wege offen, unseren Flitzer aufzumotzen.

Need for Speed: Payback legt großen Wert auf das Tuning.

Need for Speed: Payback führt uns in die Unterwelt von Fortune Valley, in deren Namen ein wesentliches Feature des neuen Ablegers der Racing-Reihe bereits enthalten ist: Tuning. Bereits Anfang Mai kündigte EA an, dass das Aufmotzen unserer Autos im neuen Need for Speed wieder eine große Rolle spielen wird. Nun gibt es erste Details zum Tuning-System von Need for Speed: Payback.

Was hat sich am Tuning-System in Need for Speed: Payback geändert? Wird es jetzt mehr Möglichkeiten geben, unsere Autos anzupassen? Wie uns William Ho, Creative Director des Racers, im Interview verrät, hat Ghost Games die Upgrade- und Tuning-Optionen in Payback erweitert. Also ja, es wird mehr Möglichkeiten geben, den Need for Speed-Flitzern seinen eigenen Anstrich zu verpassen. Und das haben wir unter anderem den fünf neuen Wagenklassen (Rennen, Drift, Offroad, Drag und Flucht) zu verdanken.

"Es gibt fünf neue Wagenklassen. Ihr werdet also Fahrzeuge bauen, die perfekt zu den unterschiedlichen Arten von Rennen und Missionen passen. Ihr könnt Bauteile mixen und anpassen, um die besten Kombinationen zu finden. Es geht nicht mehr alleine darum, das teuerste Teil zu verbauen. "

In Need for Speed: Payback dürfen wir außerdem auf "Live Tuning Slider" zurückgreifen, wie Ho uns verrät.

"Ihr könnt dem Handling eures Autos jetzt auch außerhalb der Garage Feintuning verpassen. Das ermöglicht leistungsstarkes und zugängliches Tuning für mehr Spieler als je zuvor."

Zubehörteile können wir entweder sammeln, gewinnen oder via Ingame-Währung kaufen. Ein Teil kennen wir sogar bereits: den platinblauen Reifenqualm, den wir mit der Vorbestellung des Spiels erhalten. Es wird also wie in den Vorgängern optisches und technisches Tuning geben.

Zum ausgebauten Tuning-System gesellt sich ein interessantes neues Gameplay-Feature. Während wir mit unserem Wagen durch die Gegend donnern, können wir überall in der Spielwelt Autowracks finden. Diese dürfen wir dann mitnehmen und tunen, wodurch wir die Möglichkeit erhalten, unseren Traumwagen von Grund auf aufzubauen. Es ist also ein bisschen so wie in der MTV-Show Pimp My Ride mit Rapper Xzibit - nur dass wir die ramponierte Karre eben irgendwo in der Welt aufklauben und nicht aus der Garage eines Teenagers ziehen.

Need for Speed: Payback erscheint am 10. November 2017 für PS4, Xbox One und PC.

Was sagt ihr zum Tuning-System?