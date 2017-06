EA und Ghost Games haben Need for Speed 2 offiziell enthüllt. Der neue Ableger trägt den Beinamen Payback und zeigt sich in einem ersten Trailer. Need for Speed: Payback kann ab sofort vorbestellt werden.

??Der neue Ableger heißt Need for Speed: Payback.

Die Katze ist aus dem Sack, der Flitzer ist aus der Garage - nennt es wie ihr wollt, jedenfalls haben EA und Ghost Games den neuen Need for Speed-Ableger wie gestern bereits angekündigt nun offiziell enthüllt. Der neue Teil der Racing-Reihe trägt den Namen Need for Speed: Payback und zeigt sich in einem ersten Trailer, den ihr euch hier anschauen könnt:

Ihr könnt Need for Speed: Payback ab sofort vorbestellen, wenn ihr wollt. Bei der Standard-Vorbestellung erhaltet ihr das Platinum Car Pack, das euch exklusive Inhalte beschert, darunter getunte Kultautos und "platinblauer Reifenqualm".

Need for Speed: Payback - Inhalte des Platinum Car Packs

Nissan 350Z 2008

Chevrolet Camaro SS 1967

Dodge Charger R/T 1969

Ford F-150 Raptor 2016

Volkswagen Golf GTI Clubsport 2016

Exklusiver platinblauer Reifenqualm

Need for Speed: Payback wird erneut von Ghost Games entwickelt, die für das Need for Speed-Reboot aus dem Jahr 2015 verantwortlich zeichnen. Payback erscheint am 10. November 2017 für PS4, Xbox One und den PC.

Was ist euer erster Eindruck von Need for Speed: Payback?