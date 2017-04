Nintendo hat über 2 Millionen NES Mini-Konsolen verkauft. Mittlerweile wurde die Produktion eingestellt. Nintendo Amerikas CEO Reggie Fils-Aime nennt nun die Gründe.

Nintendo Classic Mini - Darum wurde es eingestellt.

Das NES Classic Mini war für Nintendo ein voller Erfolg. Wie Reggie Fils-Aime, der CEO von Nintendo Amerika, in einem Interview mit Time bekannt gab, wurden weltweit über 2,3 Millionen Einheiten verkauft. Diese Zahl dürfte in Zukunft allerdings nicht mehr weiter steigen, denn inzwischen wurde die Produktion des NES Mini eingestellt.

Als Nintendo vor kurzem den Produktionsstopp verkündete, war die Aufregung groß, schließlich ist die Minikonsole für viele seit Monaten ein Mythos und kaum im Laden zu finden - im Internet werden teilweise Mondpreise aufgerufen. Nun hat sich Fils-Aime über die Gründe dazu geäußert:

"Wir hatten es ursprünglich für die Feiertage des letzten Jahres geplant. Wir konnten nicht annehmen, wie erfolgreich es sein würde. Als wir diesen Erfolg bemerkten, haben wir weitere Auslieferungen hinzugefügt, um das Produkt so lang wie möglich anbieten zu können und somit der Nachfrage gerecht zu werden."

Reggie machte außerdem deutlich, dass Nintendo keine weiteren Geräte für den nordamerikanischen Raum geplant habe. Außerdem verriet er, warum das NES Classic Mini nicht mehr produziert wird:

"Wir verstehen, dass die Leute frustriert sind, dass System nirgends zu finden - und dafür entschuldigen wir uns. Aber aus unserer Sicht ist es wichtig, festzustellen, wo unsere Zukunft liegt und welche Schiene wir fahren müssen. Wir haben gerade sehr viel zu tun und nicht unendlich Ressourcen zur Verfügung."

Offenbar steckt Nintendo seine Ressourcen also lieber weiter in die Produktion der enorm erfolgreichen Nintendo Switch sowie in den kürzlich vorgestellten New 2DS XL. Letzterer lässt vermuten, dass Nintendo noch nicht mit seiner 3DS-Handheld-Sparte abgeschlossen hat und diese in den nächsten Jahren weiter ausbauen möchte.