Wer mit dem NES Classic Edition alte Zeiten aufleben lassen möchte, sollte sich beeilen, denn bald gehört auch die Mini-Konsole der Vergangenheit an. Sie soll eingestellt werden.

Die Produktion des Nintendo Classic Mini wird in Nordamerika eingestellt.

Update vom 18.04.2017:

Wie Nintendo of Europe uns gegenüber bestätigt hat, wird das NES Mini auch in Europa nicht weiter hergestellt. Falls die Produktion der Mini-Konsole in Zukunft aber wieder aufgenommen werde, soll ein Update dazu folgen. Vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung auf ein Comeback.

Originalmeldung vom 14.04.2017:

Nintendo-Fans, die bisher noch kein Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System in ihrer Sammlung haben, das aber eigentlich noch geplant hatten, sollten sich beeilen. Wie Nintendo gegenüber IGN bestätigt hat, wird die Herstellung des kleinen Nostalgie-Kastens für Nordamerika eingestellt. Die letzten Auslieferungen des NES Mini an Händler werden noch in diesem Monat stattfinden.

Nintendo erklärte außerdem, dass es nie geplant gewesen sei, die Mini-Konsole in das normale Sortiment aufzunehmen. Es gab lediglich mehr Auslieferungen als eigentlich geplant, da die Nachfrage so hoch gewesen sei. Das Unternehmen hätte keine weiteren Pläne, mehr NES Mini-Konsolen für Nordamerika zu produzieren.

Ob das auch für Europa der Fall ist, ist allerdings nicht bekannt. Gegenüber IGN wollte sich Nintendo of America nicht bezüglich des weltweiten Status des Nintendo Classic Mini NES äußern. Wir haben bei Nintendo in Deutschland für euch nachgefragt und werden diese Nachricht updaten, sobald wir mehr wissen.

Falls ihr allerdings euer Auge auf das NES Mini geworfen habt, solltet ihr dennoch schnell darüber nachdenken, euch die beliebte Schrumpf-Konsole zu holen. Seit der Veröffentlichung im letzten Jahr ist es extrem schwierig, eines dieser kleinen Geräte zu bekommen - sofern ihr nicht gewillt seid, eine immens hohe Summe dafür zu bezahlen.

Die Einstellung der Herstellung bezieht sich im Übrigen auch auf den Nintendo Classic Mini: NES-Controller.

Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System erschien am 11.11.2016 zum Preis von 69,99 Euro. Hier könnt ihr unsere Meinung zum NES Mini nachlesen. Vielleicht hilft sie euch bei der Entscheidung, ob ihr doch noch auf die Jagd gehen solltet.