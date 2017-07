Adi Shankar arbeitet nicht nur an der zweiten Staffel zu seiner kürzlich auf Netflix veröffentlichten Castlevania-Serie, sondern auch an einer Adaption von Assassin's Creed. Als nächsten Wunschkandidat nennt er Metroid.

Castlevania auf Netflix

Wer gleichzeitig Serien- und Videospiel-Fan ist, erlebt aktuell goldene Zeiten. Seit einigen Tagen gibt es auf Netflix die erste, wenn auch sehr kurze Staffel der animierten Castlevania-Serie, die sich sehen lassen kann. Eine zweite Staffel befindet sich bereits in Arbeit. In Zukunft kommen noch einige dazu: The Witcher kommt ebenfalls als Serie und der Castlevania-Macher Adi Shankar arbeitet an einer Assassin's Creed-Adaption im Serienformat. Welche Videospielreihe er danach am liebsten angehen würde?

"Ein düsteres Metroid im selben Anime-Stil."

Die Vorstellung, Metroid im Stil der Castlevania-Serie zu Gesicht zu bekommen, erscheint zwar sehr verlockend, aber auch recht unwahrscheinlich. Immerhin handelt es sich dabei um eine Nintendo-Marke. Dass die traditionell familienfreundliche Firma ihre IP für ein derartiges Projekt zur Verfügung stellen würde, darf zumindest bezweifelt werden.

In einem Interview mit Polygon verrät Adi Shankar den groben Story-Rahmen der Assassin's Creed-Serie, an der er arbeitet. Sie soll sich wenig überraschend um den Konflikt zwischen Assassinen und Templern drehen:

"Auf dieselbe Art und Weise, wie es in Castlevania um Generationen einer Familie in verschiedenen Zeit-Perioden geht, dreht sich Assassin's Creed eher um sich bekriegende Ideologien. Das ist, was Assassin's Creed repräsentiert, dass beide [Seiten] eigene Heucheleien in ihre Ideologien einbauen. Und ich will diese unterschiedlichen, miteinander im Konflikt stehenden Ideologien erkunden. Das ist die Kernmechanik, durch die Assassin's Creed funktioniert."

Wie stellt ihr euch die perfekte Metroid-Adaption vor?