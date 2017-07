Der Streaming-Dienst Netflix testet anscheinend ein neues Preissystem in Deutschland. Demnach müssen Kunden nicht nur für die beste Video-Qualtität mehr bezahlen.

Kostet der Streaming-Anbieter Netflix künftig ein paar Euro mehr?

Update:

Inzwischen hat Netflix angeblich zugegeben, ein neues Preissystem zu testen, man habe den Test aber inzwischen beendet. Demnach ändert sich vorerst nichts. Ob es aber künftig zu einer Preiserhöhung kommen wird, ist noch unklar. Ebenso was dies für Auswirkungen auf die jetzigen Netflix-Kunden haben könnte.

Originalmeldung:

Seit einiger Zeit sind die Preise des Streaming-Anbieters Netflix stabil geblieben. Das könnte sich jetzt ändern. Während das Abo für Netflix-Kunden bisher monatlich zwischen 8 und 12 EUR liegt, wird jetzt anscheinend in Deutschland ein neues Preissystem getestet.

Mehr Angebote - höherer Preis?

Schon jetzt wächst das Angebot an eigenen Produktionen stetig, auch werden inzwischen Filme und Serien verstärkt in HD-Qualität und als 4K Ultra HD angeboten. Nun soll das neue Preissystem je nach Browser und Endgerät angepasst werden. Wer also gerade ein Abo für Netflix abschließen möchte, sollte die Augen aufhalten.

Denn wie jetzt verschiedene User entdeckt haben, wird vereinzelt ein neues Preissystem angeboten. Die Preise staffeln sich grundsätzlich nach Video-Qualität und Zahl der genutzten Endgeräte und beinhalten eine minimale Preiserhöhung.

Neue Preise im Vergleich

Bisher haben Netflix-Kunden angefangen von 7,99 Euro für das kleinste Paket, über 9,99 Euro bis hin zu 11,99 Euro für die beste Videoqualität und bis zu vier Nutzer gleichzeitig bezahlt.

Bei vereinzelten Nutzern wurden jetzt folgende Preise für die gleichen Kategorien angegeben: von 8,99 Euro über 11,99 Euro bis hin zu 13,99 Euro im Monat. Das entspricht einer Preiserhöhung bis zu zwei Euro für die beste Qualität.

Da es sich anscheinend noch um einen Test handelt, werden die neuen Preise noch nicht auf allen Endgeräten angezeigt.