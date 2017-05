Das sind die neue Spiele im PS Store, Xbox Store und im eShop in dieser Woche.

Diese Spiele erscheinen in dieser Woche.

In der Woche vom 1. bis 7. Mai 2017 erscheinen vor allem kleinere (Indie-)Spiele wie TumbleSeed oder World to the West. Letzteres soll auch für die Wii U kommen, wurde aber um einige Wochen verschoben, sodass erstmal nur Spieler auf PS4 und Xbox One versorgt werden.

Aus der Masse stechen das Adventure Dreamfall Chapters sowie der Shooter Prey heraus. Letzteres hat der Kollege Halley der GameStar bereits gespielt. Plus-User lesen hier seinen Vorab-Test zu Prey. Der Test zu Dreamfall Chapters erscheint zum Ablauf des Embargos am Release-Tag.

Nachfolgend findet ihr die Liste mit den Releases für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Wii U sowie Handhelds in der Woche vom 1. bis 7. Mai.

Disclaimer: Releases können sich kurzfristig ändern. Diese Liste erhebt außerdem keinen Vollständigkeitsanspruch. Sollten sich Daten ändern oder neue Spiele hinzukommen, aktualisieren wir diese Übersicht gegebenenfalls.

Dienstag, 2. Mai

TumbleSeed (PS4, Switch)

ACA NEOGEO Last Resort (PS4)

The Caligula Effect (Vita)

Gnog (PS4)

Donnerstag, 4. Mai

Citadele: The Legends Trilogy (Wii U)

Triple Breakout (Wii U)

Fifteen (Wii U)

Freitag, 5. Mai

Dreamfall Chapters (PS4, Xbox One)

Prey (PS4, Xbox One)

AFL Evolution (PS4)

World to the West (PS4, Xbox One)

Ist in dieser Woche etwas für euch dabei?