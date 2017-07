Folgende Games erscheinen in dieser Woche im PS Store, Xbox Store und im eShop.

Das sind die neuen Spiele der Woche vom 10. bis 16. Juli.

Diese Woche beginnt insbesondere für JRPG-Fans erfreulich, denn am Dienstag steht Final Fantasy 12: The Zodiac Age im Laden. Das Remaster bringt optische, aber auch spielerische Verbesserungen wie das Zodiac-Jobsystem sowie einen Prüfungsmodus. Unseren Test lest ihr noch vor Release auf GamePro.de.

Darüber hinaus geht Minecraft: Story Mode in die zweite Runde. Season 2 landet ebenfalls am Dienstag auf PS4, Xbox One und mobilen Geräten.

Ansonsten stehen eher kleinere (Indie-)Spiele auf dem Plan. Vor allem die Switch scheint nun diesbezüglich ins Rollen zu kommen - am Donnerstag erscheinen gleich sechs Downloadtitel für die Hybridkonsole.

Nachfolgend findet ihr die Liste mit den Releases für PS4, Xbox One, Nintendo Switch sowie Handhelds in der Woche vom 10. bis 16. Juli.

Disclaimer: Releases können sich kurzfristig ändern. Diese Liste erhebt außerdem keinen Vollständigkeitsanspruch. Sollten sich Daten ändern oder neue Spiele hinzukommen, aktualisieren wir diese Übersicht gegebenenfalls.

Dienstag, 11. Juli

Mittwoch, 12. Juli

Energy Balance (PS Vita)

Iron Crypticle (Xbox One)

Donnerstag, 13. Juli

ACA NEOGEO Fatal Fury Special (Switch)

Rocket Fist (Switch)

De Mambo (Switch)

Bulb Boy (Switch)

Death Squared (Switch)

Levels+ (Switch)

Cursed Castilla (3DS)

Asdivine Cross (3DS)

Freitag, 14. Juli

Dead Core (PS4)

Serial Cleaner (Xbox One)

