Diese Spiele für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Co. erscheinen in dieser Woche.

Überschaubares Release-Aufgebot in der Woche vom 22. bis zum 28. Mai: Es erscheinen unter anderem Disgaea 5 für Nintendo Switch, Freitag der 13. für PS4 und Xbox One sowie der Rätsler Rime. Und sogar für die Wii U kommt noch ein Spiel in den Handel - Darksiders: Warmastered Edition.

Nachfolgend findet ihr die Liste mit den Releases für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Wii U sowie Handhelds in der Woche vom 22. bis 28. Mai.

Disclaimer: Releases können sich kurzfristig ändern. Diese Liste erhebt außerdem keinen Vollständigkeitsanspruch. Sollten sich Daten ändern oder neue Spiele hinzukommen, aktualisieren wir diese Übersicht gegebenenfalls.

Dienstag, 23. Mai

Donnerstag, 25. Mai

Cooking Mama: Sweet Shop (3DS)

Drancia Saga (3DS)

Monokoke Forest (3DS)

Freitag, 26. Mai

Auf welche Spiele freut ihr euch am meisten?