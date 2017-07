Das sind die neuen Spiele im PS Store, Xbox Store und eShop.

Das sind die neuen Spiele der Woche vom 24. bis 30. Juli.

In dieser Woche geht es am Dienstag unter anderem mit Pyre für die PS4 los. Unser Test zu dem bunten Rollenspiel sollte pünktlich zum Release auf GamePro.de erscheinen. Des Weiteren steht am Dienstag der Release von Aven Colony für PS4 und Xbox One an.

Darüber hinaus erwarten wir am Freitag nach einiger Zeit eine Spieleladung für den Nintendo 3DS. So könnt ihr eure grauen Zellen mit dem nächsten Gehirn-Jogging von Dr. Kawashima trainieren oder in Hey! Pikmin kleine Pflanzenwesen per Stylus herumscheuchen. Auch zu diesem Spiel sowie zu Shadow Tactics, das erstmals für PC erschien und seinen Weg auch auf die Konsolen findet, dürft ihr einen GamePro-Test erwarten.

Nachfolgend findet ihr die Liste mit den Releases für PS4, Xbox One, Nintendo Switch sowie Handhelds in der Woche vom 24. bis 30. Juli 2017.

Alle Juli-Releases in der Video-Monatsvorschau

Disclaimer: Releases können sich kurzfristig ändern. Diese Liste erhebt außerdem keinen Vollständigkeitsanspruch. Sollten sich Daten ändern oder neue Spiele hinzukommen, aktualisieren wir diese Übersicht gegebenenfalls.

Dienstag, 25. Juli

Aven Colony (PS4, Xbox One)

Pyre (PS4)

Heroes of the Seven Seas (PS4)

Infinite Minigolf (PS4, Xbox One, Switch)

Super Cloudbuilt (PS4)

Tiny Trax (PS4)

Mittwoch, 26. Juli

Gridd: Retroenhanced (Xbox One)

Unbox: Newbie's Adventure (Xbox One)

Donnerstag, 27. Juli

Phantom Trigger (Switch)

Retro City Rampage DX (Switch)

Qbics Paint (Switch)

Physical Contact Speed (Switch)

ACA NEOGEO Super Sidekicks (Switch)

Freitag, 28. Juli

Welches Spiel kauft ihr euch diese Woche?