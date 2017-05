Das sind die neuen Titel, die in dieser Woche im PS Store, Xbox Store und Nintendo eShop erscheinen.

Diese Spiele haben ihren Release in der Woche vom 29. Mai bis 4. Juni.

In der Woche vor Pfingsten erscheinen eine ganze Reihe von neuen Spielen für die Konsolen. Unter anderem kommt das Fighting Game Tekken 7 in die Läden (02.06.), 3DS-Nutzer freuen sich auf Harvest Moon: Dorf des Himmelsbaumes (02.06) und PSVR-Besitzer fiebern dem Release von Star Trek: Bridge Crew entgegen, das am 30. Mai erscheinen wird. Zu diesem Titel findet ihr zeitnah einen Test auf GamePro.de, schon jetzt könnt ihr euch das Review zu Perception durchlesen, das ab dem 30. Mai verfügbar ist.

Nachfolgend findet ihr die Liste mit den Releases für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Wii U sowie Handhelds in der Woche vom 29. Mai bis 4. Juni.

Disclaimer: Releases können sich kurzfristig ändern. Diese Liste erhebt außerdem keinen Vollständigkeitsanspruch. Sollten sich Daten ändern oder neue Spiele hinzukommen, aktualisieren wir diese Übersicht gegebenenfalls.

Dienstag, 30. Mai

Mittwoch, 31. Mai

Dragon Bros. (Xbox One)

Marvel Heroes Omega (PS4, Xbox One)

Thea: The Awakening (PS4, Xbox One)

Tokyo 42 (PS4, Xbox One)

Donnerstag, 1. Juni

Cubit the Hardcore Platformer Robot HD (Wii U)

Mysterious Stars 3D: Road to Idol (3DS)

Gonner (Switch)

Freitag, 2. Juni

Auf welche Spiele freut ihr euch am meisten?