Das sind die neuen Titel, die in dieser Woche im PS Store, Xbox Store und Nintendo eShop erscheinen.

Das sind die neuen Spiele der Woche vom 3. bis 9. Juli.

Der Juli startet in dieser Woche mit einem vergleichsweise übersichtlichen Release-Aufgebot. Am Dienstag erscheint Americas's Army: Proving Grounds für die PS4, außerdem geht Sonys Playlink-Programm an den Start. Am Donnerstag kommt dann eine kleine Software-Welle für Nintendo-Systeme, darunter zum Beispiel ein neuer Neo Geo-Klassiker für die Switch oder Alchemic Dungeons für den 3DS.

Call of Duty: Infinite Warfare-Spieler erwartet am 6. Juli zudem den Absolution-DLC, außerdem gehen ab Dienstag die kostenlosen Spiele für PS-Plus-Mitglieder an den Start.

Nachfolgend findet ihr die Liste mit den Releases für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Wii U sowie Handhelds in der Woche vom 3. bis 9. Juli.

Alle Juli-Releases in der Video-Monatsvorschau

Disclaimer: Releases können sich kurzfristig ändern. Diese Liste erhebt außerdem keinen Vollständigkeitsanspruch. Sollten sich Daten ändern oder neue Spiele hinzukommen, aktualisieren wir diese Übersicht gegebenenfalls.

Dienstag, 4. Juli

Mittwoch, 5. Juli

Donnerstag, 6. Juli

ACA NeoGeo: Metal Slug 2 (Switch)

Alchemic Dungeons (3DS)

Call of Duty: Infinite Warfare - Absolution

De Mambo (Switch)

I and Me (Switch)

I am an Air Traffic Controller: Airport Hero - Osaka-Kix (3DS)

Implosion - Never Lose Hope (Switch)

Kirby's Blowout Blast (3DS)

Revenant Saga (Wii U)

Shephy (Switch)

Table Tennis Infinity (3DS)

Toby and the Secret Mine (PS4)

Auf welche Spiele freut ihr euch am meisten?