Das sind die neuen Titel, die in dieser Woche ihren Release im PS Store, Xbox Store und Nintendo eShop haben.

Diese Konsolenspiele erscheinen in der Woche vom 5. bis 11. Juni.

Nach Pfingsten ist vor der E3. In der Woche vor der Spielemesse in Los Angeles erscheinen unter anderem The Elder Scrolls Online: Morrowind, die Xbox-One-Version des Indie-Horrors Kholat sowie das Rennspiel DiRT 4 von Codemasters.

Nachfolgend findet ihr die Liste mit den Releases für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Wii U sowie Handhelds in der Woche vom 5. bis 11. Juni.

Disclaimer: Releases können sich kurzfristig ändern. Diese Liste erhebt außerdem keinen Vollständigkeitsanspruch. Sollten sich Daten ändern oder neue Spiele hinzukommen, aktualisieren wir diese Übersicht gegebenenfalls.

Dienstag, 6. Juni

Mittwoch, 7. Juni

ZAZEN, zen meditation game (Xbox One

Donnerstag, 8. Juni

Black Zombies (Wii U)

Cubit the Hardcore Platformer Robot HD (Wii U)

GoNNER (Switch)

I am an Air Traffic Controller: Airport Hero - Hawaii (3DS)

Of Mice and Sand (3DS)

Mysterious Stars 3D: A Fairy Tale (3DS)

Shantae: Half-Genie Hero (Switch)

Sphere Slice (Wii U)

Freitag, 9. Juni

Auf welche Spiele freut ihr euch am meisten?