Das sind die neuen Titel, die in dieser Woche ihren Release im PS Store, Xbox Store und Nintendo eShop haben.

Diese Spiele erscheinen in dieser Woche für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Handhelds.

Der Juni geht zu Ende, der Juli hält Einzug und zwar mit einer kleinen, aber feinen Auswahl an Spiele-Releases. Besitzer des PlayStation-Aim-Controllers können sich beispielsweise auf Arizona Sunshine freuen, das am Dienstag erscheinen wird, amgleichen Tag kommen auch das Add-On Rise of the Necromancer für Diablo 3 sowie das Weltraumspiel Elite: Dangerous.

Ein bisschen Nostalgie gibt's Ende der Woche mit der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy und außerdem feiern die kleinen Flitzer der Micro Machines mit der World Series ihr Comeback. Weitere Releases in dieser Woche sind etwa AereA für PS4 und Xbox One, The Golf Club 2, das ebenfalls für die Microsoft- und Sony-Konsolen erscheint, sowie der erste DLC für den Switch-Hit The Legend of Zelda: Breath of the Wild, der dem Spiel unter anderem einen neuen Schwierigkeitsgrad und zusätzliche Herausforderungen hinzufügt.

Nachfolgend findet ihr die Liste mit den Releases für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Wii U sowie Handhelds in der Woche vom 26 Juni. bis 2. Juli.

Disclaimer: Releases können sich kurzfristig ändern. Diese Liste erhebt außerdem keinen Vollständigkeitsanspruch. Sollten sich Daten ändern oder neue Spiele hinzukommen, aktualisieren wir diese Übersicht gegebenenfalls.

Dienstag, 27. Juni

Arizona Sunshine (PS4)

Diablo 3: Rise of the Necromancer (Add-On / PS4, Xbox One)

Elite: Dangerous (PS4, Xbox One)

Donnerstag, 29. Juni

Bloc (Wii U)

Mighty Gunvolt Burst (3DS)

Freitag, 30. Juni

Auf welche Spiele freut ihr euch am meisten?