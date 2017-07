Der New 3DS wird in Japan nicht mehr hergestellt, der New 3DS XL ist aber weiterhin erhältlich.

New Nintendo 3DS: In Japan wird er nicht mehr produziert.

Update vom 16.07.2017:

Die Kollegen von Eurogamer haben bei Nintendo Europe nachgefragt und sich erkundigt, wie es mit dem New Nintendo 3DS in Europa aussieht. Dort gab es dann die Bestätigung, dass das Modell auch bei uns nicht mehr länger hergestellt oder verkauft wird.

Originalmeldung vom 14.07.2017:

Der New Nintendo 3DS wird in Japan nicht mehr hergestellt, wie Nintendo gestern bekannt gab. Das XL-Modell ist jedoch nicht betroffen und wird weiterhin produziert und verkauft. Der New 3DS XL ist in Japan offenbar populärer als der kleine Bruder (via JapaneseNintendo).

Die Produktion in den USA sei davon übrigens nicht betroffen. Das erklärte ein Nintendo-Verantwortlicher gegenüber GamesIndustry:

"Diese Ankündigung hat keine Auswirkungen auf Nintendo of America-Regionen, da das betroffene Modell lediglich in limitierten Stückzahlen als Spezialangebot verkauft wurde. Es wird keine Änderungen bezüglich des Verkaufs des New Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS oder des kommenden New Nintendo 2DS XL, der am 28. Juli 2017 erscheint."

Wie viele New 3DS Nintendo in Japan verkaufen konnte, ist nicht bekannt, da der Hersteller in der Regel keine getrennten Zahlen für einzelne Modelle nennt. Ende 2016 hat der Konzern insgesamt knapp 9,5 Millionen New 3DS weltweit abgesetzt - das XL-Modell eingerechnet.

Zum Thema: Hands-On mit dem New 2DS XL

Löst die Switch den 3DS ab?

Skeptiker pfeifen es ja schon lange von den Dächern: Früher oder später wird die Switch den 3DS verdrängen. Das bestätigte zuletzt auch Reinhard Pollice von THQ Nordic. Immerhin erfreut sich die Hybridkonsole seit dem Launch großer Beliebtheit - in Japan wanderte sie bereits über 1 Mio. mal über die Ladentheke. Der Analyst Michael Pachter prognostizierte sogar 50 Millionen Verkäufe weltweit im gesamten Produktlebenszyklus.

Nintendo hält zwar weiterhin daran fest, den 3DS mindestens bis 2018 zu unterstützen, unter anderem mit Metroid: Samus Returns. Doch wer weiß, was danach passiert. Schließlich soll Nintendo derzeit angeblich nicht an einem 3DS-Nachfolger arbeiten.

Glaubt ihr, der New 3DS wird auch bald in anderen Ländern eingestellt?