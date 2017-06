Bereits Anfang des Jahres gab Nintendo bekannt, den Nintendo 3DS auch in Zukunft mit Spielen unterstützen zu wollen und dass die Nintendo Switch keine Gefahr für den Handheld darstelle. Auf der E3 2017 bekräftige Nintendo of America-Präsident Reggie Fils-Aime diese Pläne noch einmal: Bis 2018 und darüber hinaus wolle man den 3DS unterstützen.

Der Support fuße dabei auf zwei Säulen: Innovationen bezüglich des Designs und Formfaktors sowie natürlich den Spiele. Den ersten Punkt hakten die Japaner ab, indem sie dem 2DS ein Facelift verpassten - der New 2DS XL besitzt deutlich größere Bildschirme, ist schlanker und lässt sich wie der 3DS zuklappen.

Am besten unterstützt man eine Konsole aber mit Spielen, das weiß auch Nintendo:

"Wir werden weiterhin neue Inhalte bringen, das ist das, was das Gerät gut bis 2018 und darüber hinaus am Leben hält."

Fils-Aime stellte darüber hinaus erneut klar, dass die Nintendo Switch trotz ihrer Portabilität eine Heimkonsole ist und in keiner Weise einen Ersatz für das darstellt, was Nintendo mit dem 2DS oder 3DS erreichen möchte.

"Wir sagen, dass es eine Heimkonsole ist, die du mit dir nimmst und mit jedem spielen kannst, überall, jederzeit. Sie ist wirklich dafür gedacht, großartige Heimkonsolen-Performance für unterwegs zu liefern. Du kannst sie einfach aus dem Dock nehmen und bei dir tragen, was eine wichtige Innovation ist. Aber schau, am Ende wollen wir, dass die Kunden das Gerät ihr Gerät nennen, richtig? Ihr bevorzugtes Spielegerät, auf dem sie fantastisch Zelda, Mario, Third-Party-Inhalte spielen können - all ihre liebsten Franchises, die auf der Plattform zum Leben erwachen. Das ist das, was wir wollen. Und wir sind gierig und wir wollen den Nintendo 3DS direkt daneben haben."