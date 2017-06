Die Nintendo Switch unterstützt kein 4K. Reggie Fils-Aime erklärt, warum.

Die Nintendo Switch unterstützt kein 4K - und das dürfte eine Weile so bleiben.

Während die PS4 Pro Spiele auf 4K skaliert und die Xbox One X teilweise sogar natives 4K darstellen soll, unterstützt die Nintendo Switch die 4K-Technologie überhaupt nicht. Und das dürfte sich auch in nächster Zukunft nicht ändern, denn der Nintendo of America-Präsident Reggie Fils-Aime findet die 4K-Zielgruppe zu klein.

Das geht aus einem Interview mit The Verge hervor. Fils-Aime meint, Nintendo wolle so viele Spieler wie möglich erreichen, um die Spiele zu genießen. Hier der ganze Auszug:

"Das Nintendo-Ziel ist es, so viele Kunden wie möglich zu erreichen, sie zusammenzubringen und Spaß mit unserer (IP) zu haben. Das ist, was wir versuchen und was wir machen. Grundsätzlich wollen wir eher ein Mainstream-Publikum bedienen. Wir wollen, dass unsere Produkte erschwinglich sind. Wir wollen, dass unsere Produkte leicht verständlich und genießbar sind, eine geringe Lernkurve. Wir wollen, dass unsere IP glänzt, daher liefern wir dieser Erfahrungen.



So gehen wir die Sache an. Das bedeutet, es ist ein idealer Punkt von 300 US-Dollar für die Nintendo Switch, eine Plattform, die Mario und Zelda und Splatoon hat. Eine eher limitierte Zielgruppe zu bedienen, ein höherer Preis, nötige andere Investitionen - 4K TVs etwa - das ist eine Strategie, die für uns ehrlich gesagt ein wenig zu eingeschränkt ist."

Eine 4K-fähige Konsole sei demnach mit zusätzlichen Kosten verbunden. Die Switch wäre teurer, zudem müssten sich die Spieler auch das nötige Equipment wie einen 4K-Fernseher anschaffen. Nintendo distanziert sich bei seiner Strategie also klar von seinen Wettbewerbern.

Die Nintendo Switch verkaufte sich in Japan übrigens eine Million Mal, auch das Kampfspiel Arms ist extrem erfolgreich.