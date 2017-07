Auch dank der Nintendo Switch verzeichnet der japanische Spielemarkt in dieser Jahreshälfte zum ersten Mal seit drei Jahren wieder Wachstum. Famitsu berichtet, dass die Hardware-Verkäufe auf dem japanischen Markt um 44 Prozent auf 76,5 Milliarden Yen gestiegen sind. Die Software-Einnahmen sind währenddessen allerdings um 4,6 Prozent auf 76,69 Milliarden Yen zurückgegangen, was auf dem japanischen Spielemarkt insgesamt einen Zuwachs von 14,8 % ergibt. (via Games.ch)

Mehr: Xbox One X - Phil Spencer will japanischen Markt nicht aufgeben

Den Löwenanteil der Verkäufe verbucht dabei die Nintendo Switch. Insgesamt soll sie in Japan bis zum 25. Juni 2017 genau 1.016.473 Mal über die Ladentheke gegangen sein. Die PlayStation 4 kommt in der ersten Jahreshälfte auf 877.640 verkaufte Einheiten und hat dort für die Eine-Million-Grenze acht Monate gebraucht.

From my site: Switch Effect: Japan's Console Market Went Up 14.8% In First 6 Months Of 2017 https://t.co/hpMhEiIlnS pic.twitter.com/3IcllziYy1