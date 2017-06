Die Nintendo-Aktien stehen gut – wortwörtlich: Das zweite Mal innerhalb eines Jahres übersteigt der Börsenwert von Nintendo den von Sony. Zum Teil dank der Nintendo Switch, die somit dasselbe schafft wie die Wii vor fast genau zehn Jahren.

Die Nintendo Switch katapultiert die Aktien von Nintendo in ungeahnte Höhen: Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres liegt der Börsenwert Nintendos über dem von Sony. Laut Nikkei liegt das daran, dass Nintendo bekannt gab, die Produktion anzukurbeln, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden. Der Börsenwert sei der höchste, den die Nintendo-Aktien seit 2008 erreicht haben: Am Freitag sollen es 5,44 Billionen Yen beziehungsweise 48,9 Milliarden US-Dollar gewesen sein, während der Marktwert von Sony am Freitag bei 48,5 Milliarden US-Dollar lag.

Sony an der Börse zu überholen, hat Nintendo vor 11 Monaten schon einmal geschafft. Vor ziemlich genau zehn Jahren war das ebenfalls der Fall, als die Wii für viel Aufwind bei Nintendo gesorgt hat:

Nintendo also passed Sony's market cap 10 years ago, driven by the success of Wii.



Quite literally 10 yearshttps://t.co/uQm85XN8qa https://t.co/fVjObcdDhO — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) June 24, 2017

