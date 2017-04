Chrono Trigger-Director und langjähriger Square Enix-Mitarbeiter Takashi Tokita hat auf Twitter sein neues Projekt für die Nintendo Switch angedeutet.

Chrono Trigger erschien erstmals 1995 für das SNES.

Passend zu der Aussage des Square Enix-CEOs Yosuke Matsuda, der die Nintendo Switch als wichtigste Plattform für den Publisher erklärte, teaste Chrono Trigger-Director und langjähriger Square Enix-Mitarbeiter Takashi Tokita vor wenigen Tagen auf Twitter sein neues Projekt für die Nintendo-Konsole an (via Destructoid):

"Die geheime Mission beginnt!"

Um was es sich dabei genau handelt, ist allerdings unklar. Neben Chrono Trigger war Tokita unter anderem an der Entwicklung von Final Fantasy: The 4 Heroes of Light sowie diversen Final Fantasy-Ports beteiligt. Denkbar wäre also eine Final Fantasy Legacy-Collection, die nach der (allerdings bisher nur in Japan erhältlichen) Seiken Densetsu-Collection für die Nintendo Switch erscheinen könnte.

Mit Project Octopath Traveller ist uns indes bereits ein Square Enix-JRPG für die Nintendo Switch sicher, nur einen Release-Termin gibt es noch nicht. Wir dürfen gespannt sein, was Square Enix in Zukunft noch für die Switch in petto hat.