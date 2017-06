Wer sich in einem MMO hin und wieder mit Kollegen zu einem Raid verabredet oder am PC MOBAs spielt, dürfte des Öfteren auf Voice Chat-Plattformen von Drittherstellern wie TeamSpeak oder Discord zurückgegriffen haben. Vor allem letzteres scheint auch bei Konsolenspielern immer beliebter zu werden.

Nintendo will selbst Voice Chat auf der Nintendo Switch anbieten, allerdings mutet das Setup bislang sehr umständlich an, da ihr zwingend ein Smartphone mit einer App benötigt. Daher dürfte es euch freuen, dass Discord in Erwägung zieht, eine Voice Chat-App für die Nintendo Switch zu entwickeln.

Hintergrund: Warum Nintendo beim Switch-Voice-Chat auf eine Smartphone-App setzt

Als ein Fan auf Twitter nach einer Switch-App fragte, antwortete der offizielle Discord-Kanal: "Wir hoffen es." Jeder, der interessiert ist, kann ab sofort im Support-Forum für diese Idee abstimmen. Die Discord-Betreiber wollen offenbar wissen, ob die Nachfrage groß genug ist. Bislang wurde für den entsprechenden Thread über 2.100 Mal gevotet.

We hope so! Be sure to upvote that over at https://t.co/g5Ac2YTqIQ!