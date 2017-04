Die Nintendo Switch eines Reddit-Users hat sich angeblich verbogen, während sie sich in der Docking-Station befand. Viele Switch-Besitzer beklagen das gleiche Problem.

Die genaue Ursache für das Verbiegen der Switch ist unklar. ©_NSR/ Reddit

Nachdem sich in der Vergangenheit Spieler über Verbindungsprobleme des linken Joy-Con und über zerkratzte Bildschirme durch die Docking-Station beschwerten, schwappt nun ein weiteres Hardware-Problem der neuen Nintendo-Konsole ans Ufer. Reddit-User _NSR postete vor Kurzem ein Bild, dass eine verbogene Nintendo Switch zeigt.

Wie er schreibt, habe sich die Konsole gekrümmt, während sie sich in der Docking-Station befand. Mit seinem Problem steht _NSR nicht alleine da. Einige Switch-Besitzer berichten unter dem Post von den gleichen Sorgen. Die genaue Ursache für das Verbiegen der Switch ist aber unklar. Möglich ist, dass die Konsole im Dock zu heiß wird und sich das Plastik-Gehäuse an der wärmsten Stelle verbiegt (via Ubergizmo). Wir haben bei Nintendo um ein Statement gebeten und werden euch auf dem Laufenden halten.

Falls es zu solchen Problemen bei eurer Nintendo Switch kommt, solltet ihr euch an den Kundensupport von Nintendo wenden.