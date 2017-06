Ursprünglich sollte der Onlineservice für die Nintendo Switch im Sommer 2017 als Beta starten und ab Herbst kostenpflichtig werden, doch Nintendo verschob den Dienst auf 2018. Nun hat sich Nintendo of America President Reggie Fils-Aime in einem E3-Interview mit Polygon zur Verzögerung geäußert.

Demzufolge habe Nintendo erkannt, dass sie eine Menge Arbeit in die digitale Online-Erfahrung stecken müssen, um ganz vorne mitzuspielen. Reggie spricht dabei von "Weltklasse".

Dabei gibt es spezielle Features, die bei Nintendo auf der Prioritätenliste ganz oben stehen, weil sie von den Spielern erwartet werden, so Reggie. Dazu zählen eine Voice Chat-Funktion, aber auch Video on Demand-Dienste wie Netflix und Amazon Prime. Diese seien "wichtig für ein Gerät, das du bei dir tragen kannst".

"Während die Entwicklung (am Onlineservice) voranging, gab es Dinge, die wir mit Nintendo Switch Online machen wollten, die die Entwicklungszeit überschritten. Wenn du dir die Produkte (von Nintendo) anschaust, die verschoben wurden, sind sie normalerweise die Wartezeit wert. Breath of the Wild ist ein großartiges Beispiel."