Die Nintendo Switch mag vielleicht fragil aussehen, aber die Konsole scheint robuster als gedacht. Zumindest ist sie in der Lage einen Sturz aus großer Höhe zu überleben.

Was kann die Nintendo Switch aushalten?

Wie jede andere Konsole auch hat die Nintendo Switch hin und wieder mit Abstürzen zu kämpfen. Was die Software aber manchmal in die Knie zwingen kann, scheint die Hardware nicht zu beeindrucken, zumindest dann, wenn wir Abstürze wortwörtlich nehmen.

Der YouTuber UnlockRiver.com hat nämlich ein Nintendo Switch-Exemplar auf Herz und Nieren getestet und es aus einer Höhe von 300 Metern auf den Boden fallen lassen. An eine Drohne befestigt wurde die Konsole in die Luft erhoben und dann in den Abgrund gestürzt:

Erstaunlicherweise hat die Nintendo Switch den Sturz sogar überlebt und schien im Anschluss weiterhin funktionstüchtig zu sein. Einzig ein Joy-Con wurde ziemlich mitgenommen. Ich würde euch dennoch raten, das Ganze nicht daheim nachzustellen, aber falls ihr beim Fallschirmspringen mal tollpatschig seid und euch die Nintendo Switch aus den Fingern gleitet: Keine Sorge.