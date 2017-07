Neue Statistiken zeigen, dass die Nintendo Switch Online-App in Japan beliebter ist als nirgendwo sonst.

Die Nintendo Switch Online-App wurde knapp 800.000 mal heruntergeladen.

Die kostenlose Nintendo Switch Online-App für Smartphones und Tablets wurde zusammen mit dem Switch-Exklusivspiel Splatoon 2 am 21. Juli 2017 veröffentlicht - und ist nun rund eine Woche verfügbar. Inzwischen hat Sensor Tower ein paar Daten und Statistiken zur Applikation veröffentlicht.

Demnach wurde die App von über 780.000 Usern heruntergeladen. Da hier von "unique installs" die Rede ist, mehrere Downloads von ein und denselben User als nicht mitgezählt werden, entspreche das ungefähr 17 Prozent aller Switch-Besitzer.

Von den 780.000 Downloads entfallen 400.000 auf iOS und 380.000 auf Android. Interessanter ist jedoch das Nutzerfeedback, das sich stark unterscheidet, je nachdem, welches Land betrachtet wird. So fällt die Bewertung in den USA zu 72 Prozent negativ und zu 28 Prozent positiv aus. Komplett anders sieht es in Japan aus. Hier mögen 77 Prozent der Nutzer die App und nur 23 Prozent haben für negativ gestimmt.

Nintendo Switch Online App Statistik

Das ist überraschend, schlägt uns doch im Internet eine regelrechte Beschwerde- und Hass-Flut entgegen. Nicht zuletzt, weil die App für den Voice Chat zwingend im Vordergrund laufen muss und dadurch ordentlich den Akku leer saugt. Aber offenbar scheint das die Japaner nicht zu stören.

Bislang dient die Online App lediglich als Zusatzsoftware für Splatoon 2. Derzeit könnt ihr euch im SplatNet 2 genannten Dienst eure Statistiken etc. anschauen und Waffen und Klamotten bei TentaWorld bestellen. In Zukunft sollen die App aber als Hub für verschiedene Game-Services dienen.

Was haltet ihr von der Switch Online App? Habt ihr sie schon ausprobiert?