Vor knapp einen Monat berichteten wir, dass die Docking-Station für die Nintendo Switch ab dem 19. Mai 2017 auch separat erhältlich ist - zumindest in den USA. Nun hat Nintendo auf Twitter auch den Europa-Termin verraten.

Demzufolge erscheint die Docking-Station hierzulande am 23. Juni. Im Lieferumfang enthalten ist neben dem Dock ein AC-Adapter für die Stromversorgung sowie ein HDMI-Kabel - also alles, was man für den Betrieb an einem (weiteren) Fernseher braucht.

An accessory set that includes a #NintendoSwitch dock, an AC adapter and an HDMI cable will be available from 23/06. pic.twitter.com/4O3AbEhFZ7