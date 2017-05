Nintendo versorgt die Switch regelmäßig mit First Party-Titeln, doch auch Dritthersteller sollen kontinuierlich für Spielenachschub sorgen.

Nintendo will den Spielenachschub für die Switch ankurbeln.

Die Nintendo Switch ist gerade einmal knapp zwei Monate auf dem Markt und verkauft sich seitdem wie geschnitten Brot, was vor allem den starken First Party-Titeln wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Mario Kart 8 Deluxe zu verdanken ist.

Auch in den nächsten Monaten dürfen Switch-Besitzer Nachschub in Form von Arms und Splatoon 2 erwarten, an der Third Party-Front sieht es in nächster Zeit aber bislang noch mau aus. Und genau das scheint Nintendo so schnell wie möglich ändern zu wollen.

Wie aus einem Bericht von Asia Nikkei hervorgeht, soll Nintendo einen bestimmten Third Party-Entwickler gebeten haben, große Titel so früh wie möglich zu veröffentlichen. Allerdings bleibt unklar, um welches Studio es sich hierbei handelt.

"Nicht wenige Analysten haben den Eindruck, dass Nintendo aus seinen Fehlern mit der Vorgängerkonsole, der Wii U, gelernt hat. Das Unternehmen hat den Umfang der Entwickler-Tools erhöht, um es einfacher zu machen, Spiele für die Switch zu erschaffen. Sie (Nintendo) drängen außerdem Entwickler dazu, das Switch Spiele-Lineup schnell auszubauen. Eine Führungskraft eines Softwareunternehmens sagte, Nintendo habe sie gebeten, große Titel "so früh wie möglich" zu veröffentlichen."

Vielleicht ist hier auch von Mario + Rabbids: Kingdom Battle die Rede, um das es in letzter Zeit immer mehr Gerüchte ab, aber noch nicht offiziell angekündigt wurde.

Allein in diesem Jahr sollen einige (Dritthersteller)-Titel für Switch erscheinen, darunter Skyrim, Xenoblade Chronicles 2, NBA 2K18, FIFA 18 und ein neues Fire Emblem. Spätestens zur E3 dürften wir mehr wissen.

Was glaubt ihr, welches Entwicklerstudio gemeint sein könnte?