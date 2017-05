Wer Retro-Games auf der Switch lieber mit Retro-Controllern spielt, darf sich freuen: 8Bitdo's Classic Controller sind nun kompatibel.

Nintendo Switch: 8bitdo-Controller sind nun kompatibel.

Retro-Fans aufgepasst: Ab sofort könnt ihr zahlreiche Nintendo Switch-Spiele auch mit Retro-Controllern spielen.

Der Third Party-Hersteller 8Bitdo hat für seine aktuellen Controller das neue Firmware-Update 4.0 veröffentlicht, sodass sie nun kompatibel mit Nintendos neuer Konsole sind und sich via Bluetooth koppeln lassen. Eine Anleitung dazu findet ihr auf der Website.

Der Händler hat zahlreiche Modelle im Sortiment, unter anderem findet ihr Controller im NES/SNES- beziehungsweise im (Super) Famicom-Stil. Leider unterstützt nicht jeder Controller jedes Switch-Spiel, weil einige Produkte weniger Tasten bieten als die Joy-Con.

So besitzt der "NES30" im NES-Design etwa keine Analogsticks, der "NES30 Pro" dagegen schon. Achtet auf der entsprechenden Produktseite auf jeden Fall darauf, dass die Nintendo Switch unter den kompatiblen Geräten aufgeführt wird.

Switch Controller von 8bitdo

Die Controller eignen sich daher in erster Linie hervorragend für die zahlreichen ACA NEOGEO-Klassiker, die ihr euch aus dem eShop herunterladen könnt. Generell dürftet ihr bei 2D-Spielen nicht viel falsch machen können. So dürften die Geräte auch eine gute Investition für Ultra Street Fighter 2 sein, das am 26. Mai 2017 erscheint, wobei Hardcore-Fans wohl eher zum Pro V-Arcade-Stick von Hori greifen werden.

Beachtet unbedingt, dass die Third Party-Controller von 8Bitdo keine Switch-spezifische Features unterstützen. Erwartet also keinen Amiibo-Support oder HD Rumble. Die meisten Produkte könnt ihr übrigens bequem über Amazon Deutschland beziehen.

Kauft ihr euch einen Retro-Controller von 8Bitdo?