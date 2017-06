Aber es wären keine direkten Ports, so Nintendo America-Boss Reggie Fils-Aime auf der E3 2017.

Reggie Fils-Aime über mögliche Wii U-Ports.

Nachdem sich Mario Kart 8 Deluxe extrem gut verkaufte und in den USA gar zum erfolgreichsten Teil der Serie avancierte, wäre es nicht verwunderlich, würde Nintendo weitere "Deluxe"-Versionen älterer Wii U-Titel für die Switch veröffentlichen - zumal die Konsole ebenfalls die Verkaufserwartungen übertrifft.

So erscheint im September etwa Pokémon Tekken DX, aber auch in Zukunft könnten weitere Wii U-Umsetzungen erscheinen. Reggie Fils-Aime, der Präsident von Nintendo of America, hat sich diesbezüglich in einem Interview mit IGN geäußert:

"Unsere internen Diskussionen drehen sich einerseits darum, dass die Entwicklerteams liebend gern ihre Inhalte einem breiteren Publikum anbieten würden - und mit Sicherheit wird die Nutzerbasis der Nintendo Switch in kurzer Zeit schon größer sein als die Nutzerbasis am Ende der Wii U."

Dabei gab Fils-Aime aber auch zu verstehen, dass Nintendo direkten Eins-zu-Eins-Portierungen gegenüber abgeneigt ist und sich verpflichtet fühlt, neuen Content zu bieten.

"Was ebenfalls die Diskussion antreibt, ist "Was wird es mehr geben?" Nehmen wir Mario Kart 8 Deluxe als Beispiel. Es musste die endgültige Version dieser Software für die aufgeregten Kunden sein. Pokémon Tekken DX mit den zusätzlichen Kämpfern, den zusätzlichen Pokémon, das war ein wichtiges Element für das Spiel. Intern wollen wir keine direkten Ports, wir denken nicht nur darüber nach, wie wir ein Spiel einem breiterem Publikum präsentieren, sondern wie stellen wir sicher, dass da noch mehr ist? Daher ist es eine aktive Diskussion."

Schon seit Ende 2016 gibt es Gerüchte über eine Switch-Version von Super Smash Bros., aber auch angepasste Wii U-Ports von Super Mario Maker oder Donkey Kong Country: Tropical Freeze wären denkbar. Die auf der E3 2017 präsentierten Spiele zu Kirby Switch und Yoshi Switch sind jedoch beides Neuentwicklungen.

Welche Ports wünscht ihr euch für die Switch?