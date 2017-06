Der Nachfolger von Ori and the Blind Forest heißt Ori and the Will of Wisps und wurde mit einem wunderschönen Trailer auf der Microsoft-E3-Pressekonferenz angekündigt.

Microsoft hat auf der E3 2017 Ori and the Will of Wisps angekündigt, den Nachfolger zu Ori and the Blind Forest. Zu live gespielter Klaviermusik wurde ein erster Trailer gezeigt, der allerdings noch keine Gameplay-Szenen enthält. Man kann aber davon ausgehen, dass Ori and the Will of Wisps auf das bewährte Metroidvania-Konzept des Erstlings setzt.

Ori 2 erscheint exklusiv für die Xbox One und Windows 10 PC. Ein Release-Datum gibt es bisher noch nicht.