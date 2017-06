Playerunknown Battleground beherrscht seit Wochen die Steam-Charts. Doch es gibt gute Neuigkeiten für Konsolenbesitzer: Das umgemünzte Battle Royale erscheint Ende des Jahres für Xbox One und später auch für die neue Konsole Xbox One X.

Wer in den letzten Wochen einen Blick auf die Steam-Charts geworfen hat, der wird immer wieder den gleichen Namen in den oberen Rängen entdeckt haben: Playerunkown's Battleground, eine Art Battle Royale, in der 100 Spieler gleichzeitig auf einer Insel ums Überleben kämpfen.

Wie Microsoft nun während der E3 2017 angekündigt hat, kommt der Steam-Hit auch auf die Konsolen - und zwar exklusiv für Xbox One. Einen genauen Release-Zeitpunkt wollte Microsoft nicht nennen, doch können wir mit dem Release noch im Laufe dieses Jahres rechnen. Nach der Veröffentlichung für Xbox One soll einige Wochen später auch eine Version für die neu angekündigte Konsole Xbox One X folgen.

Ist die Konsolenportierung für euch ein Grund, diesen Titel einmal genauer anzusehen?