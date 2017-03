Die Internetseite digitimes.com hat einen Artikel über die zukünftigen Entwicklungen des Videospielmarktes veröffentlicht und dabei unter anderem eine Prognose für die Verkäufe der Nintendo Switch gegeben, basierend auf den Aussagen verschiedener taiwaneischer Zulieferer.

Demnach möchte Nintendo im ersten Jahr alleine 20 Millionen Exemplare an den Handel ausliefern, die vorsichtigeren Schätzungen der Zulieferer pendeln sich allerdings bei der Hälfte, also ca. 10 Millionen ein.

Abseits der Prognosen für die neue Nintendo-Konsole lässt in dem Artikel aber vor allem ein Satz aufhorchen:

"Sony is expected to release a thinner version of its PlayStation 4."