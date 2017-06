Shawn Layden ist der ehemalige Leiter von Sony Network Entertainment International und seit 2014 der CEO und Präsident von Sony Interactive Entertainment America. Im Interview mit Polygon blickt er auf die Stationen seiner Karriere zurück. Als es 2011 zum großen PSN-Hack kam, war er Executive Vice President und Chief Operating Officer (COO) bei PlayStation Network Entertainment. Was bedeutet, dass er während des Angriffs quasi im Auge des Sturms war:

"Es hat mich Jahre meines Lebens gekostet. Ich erinnere mich an den Tag. [...] Falls es uns passieren musste, bin ich froh, dass es damals passiert ist. Wir haben so viel aus dieser Erfahrung gelernt. [...] Wir waren in der bestmöglichen Situation, in der wir zu dieser Zeit sein konnten, und zwar mit dem, was damals State of the Art war. Aber wir wurden getroffen und wir haben unsere Möglichkeiten in diesem Gebiet auf das höchstmögliche Level gebracht. Niemand ist selbstgefällig oder ignorant gegenüber den Gefahren und Herausforderungen, die es da draußen gibt. Aber ich denke, wir sind jetzt in einer sehr viel besseren Position. [...] Wir hatten unsere Feuertaufe."