Mit PlayStation Now können knapp 500 PS3-Spiele auf die PS4 und sogar den PC gestreamt werden – vorausgesetzt, wir wohnen in einem der Länder, in denen der Service schon angeboten wird. Noch dieses Jahr sollen PS4-Spiele dazu kommen.

PlayStation Now

Der Abo-Service PlayStation Now bietet die Möglichkeit, PS3-Titel auf der PS4 und sogar auf dem PC zu spielen. Aktuell können so insgesamt 483 Spiele gestreamt werden und bald sollen noch mehr dazu kommen: Sony will dieses Jahr auch PS4-Titel über PS Now verfügbar machen. Allerdings kommen wir in Deutschland wohl vorerst gar nicht in den Genuss des Angebotes: Hierzulande gab es lediglich einige Tests rund um PS Now, der Service wurde bisher aber leider nie richtig gelauncht.

Dabei dürften sich vor allem diejenigen freuen, die weder PS3 noch PS4, dafür aber einen Windows-PC besitzen: Die Möglichkeit, einen Großteil der PS3- (und bald eben auch PS4-)Spiele am PC genießen zu können, klingt verlockend. Insbesondere natürlich dann, wenn wir an Konsolen- oder Sony-Exklusivtitel wie Red Dead Redemption, The Last of Us (Remastered), Uncharted 4 oder Horizon: Zero Dawn denken. Bis jetzt sind aber noch keine PS4-Spiele für PlayStation Now bestätigt.

Wann genau die ersten PS4-Titel zum PS Now-Katalog hinzugefügt werden, steht noch nicht fest. In den nächsten Wochen sollen erste, private Tests durchgeführt werden. Wenn es dann soweit ist, müssen PS Now-Abonnenten die Spiele dank der Streaming-Technik nicht einmal mehr herunterladen und können dank Cloud-Save auch plattformübergreifend speichern und weiterspielen.

Wollen wir hoffen, dass PS Now bald auch hier an den Start geht.