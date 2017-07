PlayStation Now kommt dieses Jahr endlich auch nach Deutschland. Wenn es soweit ist, kommen wir wohl auch in den Genuss von PS4-Titeln: Sony erweitert jetzt wie angekündigt den Katalog.

Killzone: Shadow Fall kann jetzt auch via PlayStation Now gestreamt werden.

Dass das PlayStation Now-Angebot in diesem Jahr auch um PS4-Spiele erweitert wird, hat Sony bereits vor mehreren Monaten angekündigt. Jetzt ist es soweit: In den Ländern, in denen der Streaming-Service verfügbar ist, können jetzt auch 51 PS4-Titel gezockt werden, ohne sie herunterladen zu müssen – für einen monatlichen Festpreis, der uns Zugriff auf den ganzen Katalog gibt. Wir können jetzt also nicht mehr nur PS3-Spiele auf PS4 und dem PC streamen, sondern auch Games wie Killzone: Shadow Fall, Evolve, Resogun oder God of War 3: Remastered.

Mehr: PlayStation Now - Streaming-Dienst für PS4 und PC startet im Laufe des Jahres auch in Deutschland

Das passt natürlich perfekt zu der Meldung, dass Sony PlayStation Now im Laufe des Jahres auch in Deutschland auf den Markt bringen will. Mit der Erweiterung um PS4-Titel wird das Angebot gleich noch viel interessanter. Auch diejenigen, die keine PS4, aber dafür einen PC besitzen, dürften sich angesichts der Aussicht auf Exklusivtitel aus dem Hause Sony freuen. Ob diese Auswahl hierzulande direkt zum Launch verfügbar sein wird, bleibt abzuwarten.

Die Liste der PS4-Spiele, die aktuell via PlayStation Now (in den USA, Großbritannien & Co) verfügbar sind:

Werdet ihr PlayStation Now ausprobieren? Welche Titel reizen euch am meisten?