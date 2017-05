Sowohl Amazon als auch Gamestop legen derzeit beim Kauf einer PSVR die PS4-Kamera kostenlos mit dazu.

Zumindest in den USA kann man ein echtes Schnäppchen bei der PlayStation VR machen.

Mindestens zwei US-Händler bieten Kunden derzeit 60 US-Dollar Rabatt beim Kauf einer PlayStation VR, indem sie die PS4-Kamera kostenlos obendrauf legen.

Sowohl Amazon US als auch Gamestop bieten in ihren Onlineshops ein Bundle an, das die PSVR samt PS4-Kamera für 400 US-Dollar enthält. Das ist normalerweise der Preis für das Virtual Reality-Headset allein. Die PS4-Kamera, die für PSVR benötigt wird, kostet einzeln rund 60 US-Dollar.

Unklar ist noch, ob es sich um eine offizielle Aktion seitens Sony handelt, oder ob die Händler inoffizielle Bundles geschnürt haben. Die Kollegen von Gamespot haben bei Sony nachgefragt, allerdings noch keine Stellungnahme erhalten.

Fraglich bleibt zudem, ob die hiesigen Händler nachziehen. Bislang kostet die PlayStation VR bei Amazon Deutschland 379 Euro. Zuletzt berichteten wir, dass die Lieferengpässe für das VR-Headset laut Sony behoben sind.