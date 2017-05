Noch mehr Pokémon auf dem Smartphone: In Pokéland lassen wir spielzeugartige Taschenmonster gegeneinander antreten. Die Alpha des Spiels läuft bereits im Juni in Japan an.

Pokéland erscheint für iOS und Android.

In Pokéland schicken wir unsere knuffig-klobigen Spielzeug-Taschenmonster auf Inseln, lassen sie gegen andere Monsterchen antreten und nehmen sie in unsere Sammlung auf, sobald wir sie besiegt haben. Die neue iOS- und Android-App, die The Pokémon Company enthüllt hat, sieht aus wie Pokémon Rumble, nur eben mit Spielzeugen anstelle der herkömmlichen Monster (via Kotaku).

Mehr: Pokémon GO - Legendäre Pokémon & Trainerkämpfe für Sommer 2017 bestätigt

Das Mobile-Spiel erfordert eine Internetverbindung und benutzt unseren Nintendo Account, was bedeutet, dass auch unser Mii zwischen den bunten Plastik-Biestern auftauchen kann. Pokéland erhält schon am 9. Juni einen Android-exklusiven Alpha-Test mit sechs Inseln, 52 verschiedenen Stages und 134 Pokémon. Alpha-Teilnehmer dürfen sich außerdem bis zum 15. Stock des Champion Towers durchkämpfen. Die Alpha findet allerdings nur in Japan statt.

Es ist noch nicht bekannt, wann Pokéland für iOS und Android erscheint. Ob es das Spiel auch zu uns schafft, ist bislang unklar. Unwahrscheinlich ist ein westlicher Release aber nicht. Im Februar 2017 kündigte The Pokémon Company Pokémon: Karpador Jump (Magikarp Jump) nur für Japan an. Seit einiger Zeit ist das kostenlose Mobile-Spiel mit dem beliebten roten Fisch-Pokémon aber auch bei uns im Google Play- und Apple-Store erhältlich.

Wir haben bei The Pokémon Company nachgefragt und geben euch ein Update, sobald wir mehr über einen Release von Pokéland in Europa wissen.

Was haltet ihr eigentlich davon, dass die Pokémon den Smartphone-Markt erobern?