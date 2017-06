Eine ganz bestimmte Folge der Pokémon-Zeichentrickserie soll in den Neunziger Jahren bei Hunderten Kindern Epilepsie-Anfälle ausgelöst haben.

Pokémon: Ash und Pikachu

Am 16. Dezember 1997 wurde die 38. Episode der Pokémon-Serie ausgestrahlt. Darin verschlägt es Ash in eine Art digitales Alternativ-Universum, wo Porygon besiegt werden muss. Anschließend macht Pikachu auch noch einem Antivirus-Programm den Garaus und für sechs Sekunden sehen wir schnelle Lichtblitze: Rot und Blau wechseln sich 12 Mal pro Sekunde ab. Diese Szene kann bei Menschen, die unter photosensitiver Epilepsie leiden, zu Anfällen führen.

Allerdings sorgten die Berichte von rund 12.000 betroffenen Kindern für Ratlosigkeit bei den Experten. Eigentlich haben nämlich nur rund ein Prozent der Menschen Epilepsie und nur drei Prozent der Betroffenen leiden unter photosensitiver Epilepsie. Grund genug, die Angelegenheit noch einmal genauer zu untersuchen. Benjamin Radford und Robert Bartholomew haben sich der Sache angenommen und ein Paper dazu veröffentlicht.

Aus dem geht hervor, dass höchstwahrscheinlich nicht die fragliche Szene selbst, sondern viel mehr das Wissen um die Möglichkeit eines derartigen Anfalls für die Symptome bei so vielen Kindern verantwortlich sein dürfte. Rund 600 Kinder haben wohl tatsächlich einen Anfall erlitten, was dafür sorgte, dass es am nächsten Tag das Haupt-Gesprächsthema auf dem Schulhof war.

Viele Kinder haben die Folge der Serie gar nicht live bei der Erstausstrahlung angesehen, sondern erst später, als sie bereits um die Möglichkeiten wussten. Dass es den Kindern schlecht ging, lag also wohl nicht daran, dass sie unter photosensitiver Epilepsie leiden, sondern an einem anderen Phänomen: Der Massenhysterie.

Laut Motherboard erklärt Benjamin Radford das Ganze folgendermaßen:

"Es ist nicht so, dass sie das vortäuschen. Es ist auch nicht so, dass sie sich das einbilden. Die Symptome sind real, es ist nur so, dass sie dadurch verursacht werden, anderen Leuten ausgesetzt zu sein, die diese Symptome zeigen."

